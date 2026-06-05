Летних корпоративов будет меньше: проведут только 3 из 10 компаний, из них лишь каждая четвертая увеличила бюджет

Летние корпоративные мероприятия в этом году проведут лишь 3 из 10 работодателей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Летних корпоративов будет меньше: ещё в январе опросы показывали, что бюджеты на мероприятия на 2026 год компании закладывали в структуру расходов на управление персоналом реже. Судя по свежим данным, летние корпоративы планируют провести 29% организаций (в 2024 году было 46%, а в прошлом году — 41%). Доля отказавшихся от корпоративов составляет 47%. Затруднился с ответом каждый четвертый эйчар (24%).

В Москве немного больше компаний, готовых потратиться на летний праздник (31%). В Санкт-Петербурге 1 из 4 организаций планирует корпоративы. В регионах — 29%.

Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом — фуршет. На втором месте пикники с шашлыками. Замыкают топ-3 тимбилдинги. Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристские мероприятия, а также выезды в дома отдыха.

Среди компаний, которые планируют летние корпоративы и могут сравнить затраты с прошлым годом, лишь 25% сообщили об увеличении бюджета. У 3 из 10 расходы не изменились, а 22% признались, что средств выделено меньше, чем на лето 2025 года.

Время проведения опроса: 5—25 мая 2026 года.