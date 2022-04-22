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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 18:00

Летних корпоративов в Мурманске этом году будет меньше, чем в прошлом

Чаще всего летние праздники для коллектива собираются организовывать в банковской и IT-сфере, реже всего — в сфере логистики и производства, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob». 

Летние корпоративные мероприятия планируются в этом году в каждой пятой мурманской компании (20%). Самые популярные форматы — это выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах. Также планируются тимбилдинги, квесты, прогулки на заливе и выходы в боулинг и караоке.

Проводить летние корпоративы больше свойственно малому бизнесу: среди компаний с численностью персонала менее 100 человек подобные мероприятия будут организовывать 20%, тогда так среди предприятий, на которых работает свыше 1000 человек, — только 11%.

Среди компаний разных отраслей чаще всего такие праздники для коллектива планируют организации из банковской и IT-сферы (по 30%), реже всего — из логистической и производственной отраслей (9 и 14% соответственно).

Сегодня бизнес организует летние корпоративы реже. При этом каждая третья компания, планирующая летний корпоратив, собирается потратить на него столько же, сколько в прошлом году (32%). 23% организаций бюджет увеличили, а 14% — уменьшили.

Время проведения: 17 марта — 19 апреля 2022 года.

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Александр
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