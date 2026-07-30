«Летний букет»: 1 августа на открытом воздухе состоится мастер-класс по живописи акрилом на круглом холсте

Как сообщает Мурманская областная научная библиотека, участники мероприятия познакомятся с особенностями работы акрилом, под руководством специалиста Анастасии Худяковой нарисуют яркий букет цветов на тёмном фоне.

Никаких художественных навыков от участников не требуется. Участники мероприятия поэтапно будут создавать изделие с помощью специалиста. С собой на мастер-класс необходимо захватить хорошее настроение, творческий настрой и запастись временем.

Мастер-класс состоится в субботу, 1 августа, в 14.00 около сцены на улице Воровского. (16+)

Фото: https://vk.ru/murmannauchka?z=photo-44573273_457305955%2F328145dec39bf7a07e