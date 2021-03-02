Летний отпуск за пределами России уже запланировали 7% россиян

Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска в этом году в России, однако 7% трудоустроенных граждан рассчитывают на отдых за границей. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, имеющих постоянную работу.

Летний отпуск планируют брать 53% работающих россиян: 18% совершат поездку по России, по 14% будут отдыхать дома или на даче, 7% хотят провести отпуск за границей. Не будет отпуска летом у 23% респондентов. Ещё 24% затруднились с ответом.

Судя по комментариям россиян, самые популярные направления внутреннего туризма — Крым, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Кавказ. Из немногочисленных открытых зарубежных направлений респонденты чаще всего называли Турцию, ОАЭ, США, Тунис и Кубу.

Летнее путешествие в пределах страны женщины планируют чаще мужчин (21 и 15% соответственно). Дачный отдых чаще всего выбирают россияне старше 45 лет (18%). Путешествие за рубеж — граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей (9%).