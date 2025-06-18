Летний рынок труда Мурманской области: на кого вырос спрос у бизнеса за месяц сильнее всего, а где предложений о работе стало существенно меньше

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы испытывали наибольший спрос на кадры за последние 30 дней, а также насколько сильно растёт конкуренция за рабочие места среди местных жителей.

Костяк рынка труда Мурманской области

За последние 30 дней работодатели региона искали более 4 тысяч новых работников. На данный момент костяк рынка труда Мурманской области составляют самые разные профессиональные сферы. Так, каждое четвёртое новое рабочее место в регионе приходится на сферу рабочего персонала (25%, или 1 тысяча новых вакансий от всего объёма). На втором месте по объёму рабочих мест – сфера продаж и работы с клиентами, здесь сосредоточено 24% новых рабочих мест на данный момент. На третьем месте по значимости для местного рынка труда – розничная торговля (19% вакансий).

Также в пятёрку профобластей, составляющих основу рынка труда, вошли строительство и недвижимость, производственная отрасль.

На кого вырос и упал спрос в Мурманской области?

Аналитика hh.ru показывает, что по сравнению с 2024 годом на региональном рынке труда наблюдается падение спроса на кадры в целом ряде профессиональных сфер. Так, бизнес стал на 53% реже размещать вакансии для работников индустрии спортклубов и салонов красоты. На 51% реже местные работодатели стали искать специалистов по страхованию, на 40% упал спрос на научно-образовательные кадры, а также на 39% работодатели стали меньше интересоваться кадровиками и HR-специалистами.

«Данные показывают, что гиперспрос на персонал, отмечавшийся на рынке в 2023-2024 гг., действительно, неожиданно сменился спадом и более спокойным и обдуманным наймом. Так, по итогам за месяц число активных вакансий в Мурманской области достигло более 4 тысяч, что 27% меньше, чем годом ранее, а вот число активных резюме от местных трудящихся, наоборот, выросло на 30%.

Между тем есть ряд сфер, где, несмотря на общее летнее «замедление» работодательского спроса, зафиксирован рост потребности в кадрах. И особенно ярко в Мурманской области это видно на примере сферы топ-менеджмента (спрос на кадры вырос на 32%), искусства, массмедиа и развлечений (+12%), а также сектора добычи сырья (+6% новых рабочих мест)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.