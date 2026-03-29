Летний сезон уже на подходе: состоялось выездное заседание рабочей группы по рассмотрению деятельности управляющих организаций в Североморске

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Зинаида Середа в рамках рабочей группы в конце недели выехали с проверкой в Североморск и Сафоново.

Начали осмотр с проверки подготовки к летнему ремонтному сезону. Первый объект, который посетили Ольга Вовк и Зинаида Середа — теплотрасса, соединяющая Малое и Большое Сафоново. Участок длиной 2 км будет полностью реконструирован. Подрядчик уже приступил к сборке конструкций и монтажу опор. Всего в рамках программы реновации ЗАТО в 2026 году планируется заменить порядка 18,5 км тепловых сетей.

«Работы идут по графику. Мы видим позитивную динамику: на месте планов уже развернута стройплощадка. Будем продолжать держать ход работ на контроле», — подчеркнула министр регионального Минэнерго и ЖКХ Зинаида Середа.

Важно отметить, что в связи с масштабом модернизации в межотопительный период возможны длительные отключения горячего водоснабжения. Ремонты затронут зоны «Верхняя Ваенга», «Североморск-1», 9-й микрорайон и улицу Комсомольскую.

Далее участники рабочей группы провели обход подъездов совместно с представителями управляющих компаний ЗАТО город Североморск, где осуществляют деятельность 14 управляющих организаций, в управлении которых находится 387 многоквартирных домов.

«Летний сезон уже на подходе — и это не только ремонт магистральных сетей, но и время, когда мы наводим порядок во дворах и подъездах, готовим дома к новому отопительному циклу. Мы сегодня пройдём по нескольким подъездам, чтобы посмотреть, как работают управляющие компании, как выполняется график текущих ремонтов, насколько чисто и безопасно в местах общего пользования. Для нас принципиально, чтобы жители видели реальные изменения: отремонтированные подъезды, исправное освещение, чистота. Это та основа, на которой строится доверие к управляющей компании и к власти. Если есть вопросы, которые требуют решения, — мы здесь, чтобы их услышать и помочь их решить», — отметила Ольга Вовк.

В ходе следующего этапа заседания представители власти прибыли в здание администрации г. Североморска, где рассмотрели ключевые вопросы повестки в рамках рабочей группы: организацию управляющими компаниями надлежащего обслуживания придомовой территории и исполнение управляющими организациями плана по ремонту подъездов на 2026 год и оценка качества проведенных ремонтов.

«Рассматриваем несколько вопросов, один из них это уборка придомовой территории. На предыдущей рабочей группе мы акцентировали внимание наших УК о необходимости своевременной уборки, в том числе в связи с активным таянием снега, и уборки смета с улиц, и необходимости предотвращения подтопления подъездов жилых домов. Сегодня мы оценили качество этой уборки, в целом каких-либо нареканий крупных нет, да есть недочеты, которые мы будем рассматривать на рабочей группе. В целом критичных замечаний мы сегодня не обнаружили, что нас конечно, радует» — поделилась Зинаида Середа.

В конце заседания рабочей группы заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк провела церемонию награждения работников управляющих организаций. Особые слова благодарности были адресованы сотрудникам, проявившим мужество и высочайший профессионализм в период аномальных морозов и технологического отключения линии электропередачи.

«Зимний Североморск — это зона особой ответственности. И нынешней зимой, в период аномальных морозов и технологического отключения линии электропередачи, эта ответственность легла во многом и на ваши плечи. В ситуации, когда счет шел на часы, а за окном был сильный холод, вы стали главной опорой для жителей города. Вы проявили инициативу, мобилизовали все ресурсы, а главное — человеческий капитал. Бригады работали круглосуточно, не считаясь с личным временем. Вы делали невозможное в условиях полярной ночи и сильных морозов, смогли выстроить четкую коммуникацию с людьми, взять на себя колоссальную нагрузку по оперативному реагированию на каждую заявку. Ваш труд в те дни — это пример высочайшего профессионализма, мужества и настоящей заботы о жителях своего города», — поблагодарила награждаемых Ольга Вовк.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, создание такой рабочей группы стало важным шагом в совершенствовании системы регионального контроля в сфере ЖКХ. Её деятельность направлена на оперативное выявление нарушений со стороны управляющих организаций, обеспечение соблюдения прав жителей многоквартирных домов, формирование прозрачных и эффективных механизмов взаимодействия между жителями, УК и органами власти, а также на повышение общего уровня качества жилищно-коммунальных услуг в Мурманской области.

 

 

Фото (Наталья СТОЛЯРОВА и пресс-служба администрации ЗАТО г. Североморск)

