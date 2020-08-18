Летний сезон заполярными учреждениями культуры всегда используется по максимуму

Пока длится отпускной период муниципальные учреждения культуры готовятся к новому творческому сезону и планируют встретить своих посетителей обновленными ремонтом помещениями.

В связи с эффективным перераспределением муниципального бюджета по итогам проведения конкурсных процедур проводятся дополнительные сезонные ремонтные работы в Центральной районной библиотеке г. Ковдора. Завершена реставрация кирпичных пристроек, продолжаются ремонтные работы кровли.

В Североморске также продолжается капитальный ремонт кровли Дворца культуры за счёт средств субсидии из областного бюджета, завершение которого запланировано в конце сентября 2020 года.

В городе Гаджиево ЗАТО Александровск в Доме офицеров, который является структурным Центра творчества и досуга, в рамках муниципального и областного финансирования производится капитальный ремонт спортивного зала, завершение работ запланировано в октябре текущего года. Ремонт спортивного зала позволит открыть новые спортивные секции для детей взрослых.

Также к предстоящему творческому сезону готовится Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., где идёт ремонт танцевального зала. Ремонт проводится в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области, публичного акционерного общества «ФосАгро» и администрацией города Апатиты.

Проведенные работы позволят подготовить учреждения культуры к работе в осенне-зимнему сезону, а жителям муниципалитетов повысят комфорт организации своего досуга.