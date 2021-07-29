Летняя арт-резиденция «Никель. Полярный день» возвращается в Заполярье

C 1 по 10 августа в Никеле вновь пройдёт летняя арт-резиденция «Никель. Полярный день». Сейчас полным ходом идёт подготовка к старту: уже заготовлено более 30 аэрозолей, десятки метров арматуры, 240 литров флуоресцентной краски, и даже два сварочных газовых баллона.

Традиционно на протяжении 10 дней резиденты и кураторы будут исследовать Никель с художественной стороны, изучать пространство и собирать материалы для своих будущих произведений. В этом году темой сезона станет «Путь в Скандинавию».

«Никель отличает уникальное расположение – это соседский посёлок для норвежской провинции Финнмарк и финской коммуны Инари. Жителей Никеля нельзя назвать типичными россиянами – близость к странам Скандинавии накладывает отпечаток в культурной, социальной, даже бытовой жизни. Такая близость стран рождает душевную близость, человеческие связи, обмен традициями и опытом, образ поселка как не совсем русского, с заграничным духом, но и не скандинавского, – моста между историями, культурами и людьми», – рассказали о концепции резиденции организаторы.

В этом сезоне куратором летней арт-резиденции стал Илья Кузубов из Архангельска – организатор ежегодного арт-фестиваля «Тайбола». Илья – менеджер в сфере культуры и искусства, занимающийся продвижением современного и традиционного искусства севера России, неоднократный победитель федеральных, областных, муниципальных конкурсов в сфере культуры, молодежной политики и туризма.

Кроме того, уже известен список участников резиденции. Через призму пространства Никеля художники создадут уникальные арт-объекты.

Василиса Липатова – скульптор и художник, выпускница МГХПУ им С.Г. Строганова и Школы современного искусства «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства (ММОМА), сооснователь и соруководитель скульптурной мастерской «Эрдынеев – Липатова БЮРО». Василиса любит летать и экспериментировать, создает прочное из хрупкого, воздушное из твердого и совмещает несовместимое. В Никель Василиса приедет со своим проектом «Облака» - это визуализация облаков, туманностей и других нематериальных элементов небесных сфер. Одна из таких работ пополнила коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Объединив тему резиденции «Путь в Скандинавию» и облачную тему, художница планирует создать нечто особенное.

Илья Байдак – известный мурманский художник, организатор и участник множества граффити-фестивалей в Мурманске и Скандинавии. Илья начал свой путь в художественной школе, куда его отправили родители, и постепенно развивал навыки, экспериментируя в разных жанрах изобразительного искусства, таких как живопись, монументальное искусство, декораторское ремесло. В период обучения увлекся рисованием граффити и впервые взял в руки баллончик с краской. Теперь количество расписанных им стен в России и Европе насчитывает десятки. Многие северяне видели творения Ильи в Мурманске – например, стена у детской поликлиники на улице Папанина, подстанция в сквере напротив МГТУ или муралы в областной научной библиотеке.

Александр Хромых – скульптор из Мурманска, сейчас живёт в Санкт-Петербурге и преподает в СПГХПА им. А.Л. Штиглица, работает в мастерской с различными скульптурными материалами (металл, керамика, стекло, камень), также занимается графикой и акварелью. Александр – один из победителей губернаторского грантового конкурса для творцов в области современного искусства и автор уникального арт-объекта под названием «Океаны», который расположен на побережье Териберки.

Ольга Шиленкова – художница из Мурманска, куратор выставок в сфере современного искусства, поэт, танцовщица, модель. Абстракция, сюрреализм, игровое и чувственное – так можно описать ее творчество. В мире искусства Ольга получила известность под именем Олежа Уржик. В рамках грядущей арт-резиденции художница планирует создать инсталляцию – портал в Скандинавию с помощью визуальных эффектов, света и шума.

Как сообщает региональное Министерство культуры, арт-резиденция «Никель – Полярный день», «Никель - Полярная ночь» — самая северная арт-резиденция России, созданная на базе Центра «Вторая школа» в 2018 году. Арт-резиденция обладает уникальным расположением: за полярным кругом, на стыке нескольких культур. Арт-резиденция в Никеле вошла в десятку лучших резиденций России по мнению журнала «Стрелка» и арт-резиденции «Таврида». Проект создан при поддержке компании «Норникель».