Летняя кампания: если в поезде не будет хватать плацкартных вагонов, детям предоставят купейные вагоны

РЖД вводят специальный тариф на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах на время летних каникул, сообщила журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

Летняя кампания по перевозке организованных групп детей к местам отдыха стартует уже в мае.

«Во избежание ситуации, связанной с нехваткой плацкартных вагонов для удовлетворения имеющегося спроса на плановые групповые детские перевозки, и в целях создания более комфортных условий для перевозки большего количества ребят в каникулы мы совместно с ОАО «РЖД» проработали для них специальные условия поездок не только в плацкартных, но и в купейных вагонах», — приводит ТАСС слова депутата.

Если в поезде не будет хватать плацкартных вагонов, детям предоставят купейные вагоны. Разница в цене составит только около 10%.

Введение специального тарифа связано с проблемой, которая возникла летом 2024 года, когда плацкартных вагонов не хватало. В результате родителям приходилось переплачивать, чтобы разместить детей в купейных вагонах.

ОАО «РЖД» сообщает, что с 20 марта 2025 года студенты могут купить билеты на поезда «Сапсан» со скидкой 50%. Период проведения акции: с 20 марта 2025 года по 30 апреля этого года.

Скидка действует на билеты в поезда «Сапсан» только для классов обслуживания 2Р, 2С, 2В, 2Ю, 2Ж (Базовый, Экономический, Экономический +, Семейный, С животными). На другие классы обслуживания льготные тарифы не распространяются.

Для оформления билета со скидкой требуется подтверждение статуса студента. Для этого необходимо предоставить один из документов: действующий студенческий или аспирантский билет, зачётную книжку, справку об очном обучении в вузе (оформленную не более чем за три месяца до покупки билета) или удостоверение ординатора.