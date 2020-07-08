Летняя кампания на дорогах Североморска

Во флотской столице в настоящее время капитальный ремонт дорог ведётся на двух больших проездах, подрядчик приступил к активной фазе работ.

Замену асфальтового покрытия с реконструкцией ливневых канализаций проведут на проезжей части вдоль улицы Колышкина - от поворота с улицы Советской до автозаправочной станции и на дороге вдоль улиц Адмирала Головко и Сивко - от поворота с улицы Душенова. Старое покрытие снимут, железобетонные лотки канализации демонтируют. К работам по контракту подрядчик уже приступил.

Ремонт предстоит масштабный, его зона обозначена предупреждающими знаками, движение на участках ограничено.

На повороте с улицы Душенова на Адмирала Головко произошёл провал дорожного покрытия. Он не является аварийным. Это результат проводимых работ.

Капитально отремонтируют в летнюю кампанию и участки дороги Североморск-Североморск-3, продолжат работы в Сафоново-1. На эти цели предусмотрено 52 миллиона рублей, 50 из которых – областная субсидия.