Летняя кампания по ремонту дорог и благоустройству дворов в Североморске набирает темп

Сегодня ход проводимых работ оценил первый заместитель главы ЗАТО Андрей Федулов. Вместе с руководством комитета по развитию городского хозяйства администрации и Городского центра ЖКХ, а также представителями подрядных организаций он побывал на двух объектах.

Подрядная организация ИП Гизатулин завершила ремонт на участке автоподъезда к гарнизону Североморск-3 в районе озера Ондатровое.

- Работы на участке протяжённостью 400 погонных метров выполнены досрочно. Здесь были продольные и поперечные трещины, глубокие выбоины. Во избежание подтопления, дорожное полотно было поднято больше, чем на 30 сантиметров , - пояснил директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

- Актуальность выполнения работ именно на этом участке местности была обусловлена необходимостью минимизации рисков подтопления в паводковый период. В предыдущие периоды мы наблюдали, что на этом участке дороги были переливы с водоёмов, после выполнения ремонтных мероприятий рассчитываем на то, что в паводок таких явлений не произойдёт. Это обеспечит устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры и бесперебойное сообщение с населённым пунктом Североморск-3, - рассказал первый заместитель главы ЗАТО г.Скевероморск Андрей Федулов.

Работы на этом не заканчиваются, в рамках кампании по ямочному ремонту будет производиться подсыпка ям по всему проезду. За восстановление дороги на Североморск-3 муниципалитет взялся в 2015 году. На сегодняшний день удалось привести в нормативное состояние больше 13 километров дороги.

Второй объект – придомовая территория на ул. Адмирала Чабаненко, 9. Там в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» подрядная организация «Евросангрупп» занимается обустройством детской площадки.

- Основная часть работ уже выполнена, детское оборудование смонтировано, укреплено, расставлены скамейки. Есть замечания в части установки наружного освещения, но до окончания контракта время ещё есть. Срок сдачи объекта – 31 июля. В тоже время подрядчик идёт навстречу – благоустроил территорию около площадки с отсыпкой грунта по склону – в будущем можно планировать работы по озеленению, - отметил директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.