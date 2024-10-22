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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.24 11:30

Летняя оздоровительная кампания 2024 года охватила более 17 тысяч юных северян

За пределами Мурманской области отдохнуло более 5,3 тысячи, на территории региона – свыше 12 тысяч ребят. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» на летнюю кампанию выделили около полумиллиарда рублей. Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве доложила и.о. министра образования и науки Диана Кузнецова.

В оздоровительных организациях на территории региона все дети отдыхают бесплатно. На летних каникулах в 67 лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций побывали более 6 тысяч ребят. В трёх оздоровительных лагерях («Гандвиг», «Варзуга», Зеленоборская санаторная школа-интернат) отдохнули более 600 детей, для них проводили профильные смены естественнонаучной, технической, художественной, туристко-краеведческой, социально-гуманитарной, военно-патриотической направленностей. Также в регионе провели 11 инклюзивных смен для 1660 детей с ограниченными возможностями здоровья. В центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» проведено 12 смен для 720 школьников, в филиале центра военно-спортивной подготовки «Воин» в сменах патриотического форума «Время юных героев 51» приняли участие 600 подростков.

В лагерях на побережье Чёрного моря оздоровились более 5,3 тысячи детей, включая 1,7 тысячи ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ, сирот, отдохнувших по бесплатным путевкам. Также дети выезжали на юг в рамках федеральной программы «Дети Арктики» и по путёвкам с частичной (25%) оплатой стоимости родителями. 80 школьников Мурманской области отдохнули в федеральных детских центрах «Артек», «Смена» и «Орлёнок» за счёт федерального бюджета.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области , по инициативе губернатора Андрея Чибиса дети из семей участников СВО имеют первоочередное право на получение путёвок, дети погибших участников спецоперации отдыхали полностью бесплатно.

Кроме того, летом в 10 муниципалитетах работали дворовые площадки более чем для 2 тысяч детей. Более 1,5 тысячи школьников поучаствовали в походах и экспедициях продолжительностью от трёх до 14 дней. Более 5,4 тысячи обучающихся были заняты общественно полезным трудом в рамках проекта «Работа рядом» – подростков временно трудоустраивали в организации образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, промышленности, строительства.

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области второй год подряд организован отдых для детей Приморского муниципального округа Запорожской области. В этом году состоялись три выезда в летний период, 332 ребёнка оздоровились в лагере Республики Крым», – отметила Диана Кузнецова.

Спикер областной Думы Сергей Дубовой принимал  участие в данном мероприятии в режиме ВКС.

- Для нашего северного региона вопросы летней детской оздоровительной кампании всегда имели большое значение, - отметил Сергей Дубовой. – В текущем году на эти цели было направлено порядка 500 миллионов рублей. Из них большая часть – из областного бюджета.

Парламентарий подчеркнул, что организация летнего отдыха детей – одно из важнейших социальных обязательств, на которое обязательно будет обращено повышенное внимание при верстке регионального бюджета на предстоящий период.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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