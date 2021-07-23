Комитет по образованию администрации города Мурманска информирует о том, что 21 июля завершила работу вторая смена городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку организаторы детского отдыха сумели подарить школьникам незабываемые впечатления от общения со сверстниками, яркие эмоции мастер-классов разной направленности, заряд сил и энергии спортивных мероприятий.

Летняя оздоровительная кампания продолжается и с 26 июля по 18 августа на базе мурманских школ №№34, 44 и гимназии №6 будут работать городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, на базе которых могут отдохнуть 405 мурманских детей и подростков.

Для школьников разработана увлекательная программа. Предусмотрено проведение ежедневных подвижных спортивных игр на свежем воздухе, прогулки по знаковым местам города-героя, экскурсии, мастер-классы и многие другие развлекательные мероприятия. Кроме того, в каждом оздоровительном лагере работают кружки, посещая которые дети смогут попробовать себя в роли волонтеров, инспекторов дорожного движения, актеров, юристов, краеведов, фитнес-тренеров.

Родителям, которые ещё не успели организовать отдых своего ребёнка, необходимо срочно обратиться в школы, на базе которых действуют лагеря, и подарить своему ребенку радость общения со сверстниками и увлекательное мурманское лето.