Летняя оздоровительная кампания прошла без сбоев, началась подготовка к следующему летнему периоду

Об итогах летней оздоровительной кампании на заседании профильного комитета Мурманской областной Думы рассказала и.о. министра образования и науки нашего региона Диана Кузнецова. Вёл заседание комитета Думы Алексей Гиляров.

Как прозвучало из доклада, в этом году за пределами Мурманской области отдохнули более пяти тысяч детей, на территории региона – свыше двенадцати тысяч. В оздоровительных учреждениях «Гандвиг», «Варзуга» и Зеленоборской санаторной школе-интернате побывали 630 ребят. Для них проводились профильные смены разной направленности – естественнонаучные, технические, художественные, туристко-краеведческие, социально-гуманитарные, военно-патриотические. Отдых осуществлялся на бесплатной основе. На базе образовательных организации в лагерях дневного пребывания время провели около шести тысяч детей. В центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере - жить!» было проведено 12 смен для 720 обучающихся. В филиале Центра военно-спортивной подготовки «Воин» прошли профильные смены в рамках патриотического форума «Время юных героев 51», их участниками стали 600 подростков. В целях вовлечения несовершеннолетних в дополнительную позитивную занятость были организованы различные активности – на базе образовательных организаций в десяти муниципалитетах работали дворовые площадки, кроме этого, 1502 обучающихся среднего и старшего школьного возраста поучаствовали в походной и экспедиционной деятельности. Более пяти тысяч подростков были временно трудоустроены в организации образования, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности и строительства.

На побережье Чёрного моря за счёт федеральных и областных средств оздоровились более пяти тысяч северян, за счёт средств промышленных предприятий - 860 детей.

Благодаря поддержке правительства Мурманской области второй год подряд организован отдых для детей с подшефной территории – 332 ребёнка побывали в лагере «Звёздный» в Крыму.

В завершение Диана Кузнецова отметила, что оздоровительная кампания прошла без сбоев, началась подготовка к следующему летнему периоду.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/fcb/3vw8dluz9rhvu5bobxu13zrtzq8qkzxv.JPG