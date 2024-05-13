Летняя оздоровительная кампания в Мурманской области охватит более 17 тысяч юных северян

В регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. В 2024 году отдых для юных северян будет устроен как на территории Мурманской области, так и за ее пределами. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Напомню, что дети из семей участников спецоперации имеют первоочередное право на получение путевок в оздоровительные учреждения. Дети погибших участников СВО отдыхают полностью бесплатно. Как и в предыдущие годы, бесплатные путевки также будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также школьникам с 5 по 8 класс в рамках федеральной программы «Дети Арктики», – подчеркнул глава региона.

Также глава региона отметил, что в этом году будут организованы различные формы занятости для детей: походы и экспедиции, творческие и активные площадки во дворах. На каникулах ребята смогут активнее подключиться к проекту «Работа рядом», который уже доказал свою эффективность и популярность среди молодёжи.

«Проект «Работа рядом», в первую очередь, ориентирован на детей и подростков. Этим летом в его рамках планируется трудоустроить более 5 тысяч подростков. Необходимую информацию по вакансиям юные северяне могут получить на портале «Молодая Арктика», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также губернатор отметил, что региональное правительство продолжает поддерживать коллег из Запорожской области – в этом году при поддержке Мурманской области для 350 ребят из Приморского района будут организованы путевки в оздоровительные учреждения.

Подробнее об организации летней оздоровительной кампании для школьников рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.