Летняя ремонтная кампания в образовательных учреждениях Мурманска продолжается

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проверил ход ремонтных работ в школе №45 (пр. Ивана Халатина, 17). Здесь ремонтируют актовый зал в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект».

В настоящее время выполнены работы по демонтажу, заменены и подключены радиаторы, проведены трубы, обустроен подъём к сцене, заменены окна, завершаются работы по отделке, в том числе по оформлению потолка, продолжаются электромонтажные работы, ведётся подготовительная работа к установке освещения.

— Учреждение также вошло в программы «Арктическая школа» и «Тёплое окно». Обновим для ребят кабинет химии, он будет современным, оснащенным новым оборудованием и мебелью. Заменим все оконные блоки в школе, — рассказал Юрий Сердечкин.

Напомним, в 2024 году в рамках конкурса инициатив «На Севере — твой проект» будут обновлены пространства 7 учреждений образования и 3 дворовые территории, в рамках «Арктическая школа» — пространства 26 школ и детских садов. Программы являются частью стратегического плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28033&page=1