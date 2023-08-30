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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.23 15:55

Летняя Спартакиада АО «Мурманский морской торговый порт» собрала друзей вместе

На прошедших выходных на турбазе «Теремок» состоялась традиционная летняя открытая Спартакиада АО «Мурманский морской торговый порт». На неё были приглашены не только сотрудники предприятия, но и представители партнеров: ООО «Мурманский балкерный терминал», ЗАО «МАСКО», ОАО «Российские железные дороги», МФ ФГУП «Росморпорт», СК «Медэкспресс», Российское объединение судей, Ковдорский ГОК и Совет ветеранов АО «ММТП».

«Спорт безусловно объединяет. Приятно видеть здесь сегодня наших друзей и партнеров! Желаю всем успехов в состязаниях, стремления к победе, а главное – отлично провести время», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Программа Спартакиады была насыщенной: мини-футбол, саамский футбол, стрельба из пневматической винтовки, стрельба из арбалета, настольный теннис, гиревой спорт, групповые прыжки на скакалке среди женщин, перетягивание каната и туристическая полоса. А после состязаний все желающие могли насладиться угощениями в буфете и испытать удачу в беспроигрышной лотерее.

«Задолго до Спартакиады мы в спортивном комитете АО «ММТП» начинаем получать запросы от желающих принять в ней участие. Все очень любят и каждый год ждут этого запоминающегося события. А по-другому и быть не может, ведь Спартакиада – это настоящий спортивный праздник, который дарит заряд бодрости накануне заполярной осени, позволяет пообщаться с друзьями, а кому-то и проявить себя», - рассказывает председатель спортивного комитета АО «ММТП» Светлана Миронова.

В общекомандном зачёте по итогам XXXIV летней открытой Спартакиады АО «ММТП» первое место досталось коллективу ОАО «Российские железные дороги», «серебро» - у команды Российского объединения судей и на третьей ступеньке оказались любители спорта  АО «Мурманский балкерный терминал».

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252686%2Falbum-149919532_296010270

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