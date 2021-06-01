Летняя уборочная кампания в Мурманской области проходит в штатном режиме

В рамках вчерашнего оперативного совещания в правительстве региона министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков рассказал о ходе летней уборочной кампании в Мурманской области.

В минувшую субботу на берегу Баренцева моря прошел масштабный субботник. В генеральной уборке Териберки приняло участие более 300 граждан, собрано больше 1000 мешков мелкого и крупногабаритного мусора. Его организаторы – Единый волонтёрский центр Мурманской области, региональный комитет по туризму, администрации Кольского района и сельского поселения Териберка. Участникам был предоставлен необходимый инвентарь, кроме того, организаторы обеспечили своевременный вывоз собранных отходов.

Глава региона Андрей Чибис поблагодарил организаторов и северян за неравнодушие и весомый вклад в обеспечение сохранения уникального арктического курорта.

Что касается текущей ситуации, уборка территорий муниципалитетов Мурманской области проходит в штатном режиме: задействовано 348 единиц техники, 2850 человек рабочего персонала. Всего вывезено 350 кубометров мусора, ливневая канализация приведена в полное рабочее состояние. Дежурными службами в круглосуточном режиме продолжается контроль уровня вод на опасных участках водоемов и рек подведомственных территорий. По сообщению министра, в настоящее время угроз подтопления нет.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, региональная система мониторинга уборки территорий функционирует без сбоев, задания регистрируются, фиксируется их выполнение. Всего создано 535 заданий, из них зачтено 409, остальные с недочётами.

Лидером по качеству уборки территорий остается Кольский район.