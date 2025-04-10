Летняя занятость подростков по выходным: 6 из 10 родителей одобряют, бизнес присматривается

Каждый второй россиянин поддерживает идею разрешить несовершеннолетним работать в выходные во время каникул. Уровень поддержки среди родителей подростков ещё выше. За последние два года интерес работодателей к найму несовершеннолетних вырос. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из всех округов страны.

Госдума приняла законопроект, разрешающий работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул подростков 14—17 лет. Раньше это было возможно только в творческих профессиях. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Как россияне относятся к этой инициативе?

Каждый второй опрошенный (54%) поддержал законопроект: «Думаю, это правильно. Потому что несовершеннолетних как раз-таки охотно принимают те компании, которые работают без выходных, например, кафе и развлекательные центры».

Каждый четвертый (26%) выступил против: «Это большая нагрузка для неокрепшего организма. Будут злоупотреблять и работать всё лето без отдыха, чтобы заработать больше». Каждый пятый затруднился с ответом.

Активнее всего законопроект поддержали молодые люди до 35 лет: среди них уровень одобрения достиг 57%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 50%. Уровень поддержки инициативы парламентариев среди родителей подростков выше: 63% из них одобряют нововведения в ТК РФ.

Сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, ещё 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, только на стажировки брал 1 из 10 работодателей.

Интерес к трудоустройству среди несовершеннолетних также растёт. Так, за последний год количество резюме несовершеннолетних в России увеличилось на 13–15%. Первопричина — демографическая, численность молодёжи на рынке труда начинает прирастать. Однако количество вакансий для подростков, согласно данным «SuperJob», пока сильно не изменилось (+7% за год в целом по РФ) — строгие государственные требования к охране труда остаются серьёзным ограничением для работодателей.

Время проведения опроса: 1—4 апреля 2025 года.