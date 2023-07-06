Лётные экипажи истребителей МиГ-29К отработали элементы боевого маневрирования с условным нанесением группового удара по наземным и морским объектам

В рамках выполнения плана подготовки летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота отработали комплекс упражнений в воздухе.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полётов лётные экипажи истребителей МиГ-29К в паре отработали элементы боевого маневрирования с условным нанесением группового удара по наземным и морским объектам. Целью данного упражнения является закрепление навыков экипажей в выполнении маневров, которые обеспечивают нанесение ударов по объектам противника с различных направлений.

Также лётчиками МиГ-29К были выполнены полёты на средних и больших высотах, в ходе которых отработаны навыки воздушного боя с маневренной целью с применением наступательных и оборонительных боевых маневров.

В полётах приняли участие лётчики из числа молодого пополнения. Некоторые из них осуществили свой первый вылет на боевом самолёте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, молодые летчики выполнили полет по кругу согласно установленному маршруту в районе аэродрома базирования. При выполнении данного упражнения особое внимание уделяется проведению расчётов при заходе на посадку, а также уходу и подходу к аэродрому.

В течении летной смены было совершено более двадцати самолётовылетов. После выполнения учебно-боевых задач лётчики вернулись в район базирования.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472198@egNews