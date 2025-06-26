Лето – время активных дорожных работ в городе-герое

В Мурманске на Верхне-Ростинском шоссе дорожные работы, запланированные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», идут полным ходом. Сроки соответствуют установленному графику: 45% от общего объёма уже выполнены.

Как сообщает администрация города Мурманска, ранее специалисты провели демонтаж остановочных комплексов и бортового камня, выполнили фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия проезжей части и подготовили основание под новый слой.

На текущем этапе рабочие завершают устройство выравнивающего слоя будущего покрытия и вместе с этим монтируют новые бортовые камни.

На участке от Восточно-Объездной дороги подрядчик второй день укладывает верхний, финальный слой асфальтобетона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30288&page=1