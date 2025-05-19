Лето-2025: дача, лагерь, Чёрное море — где будут отдыхать школьники

Этим летом дети-школьники чаще, чем год назад, будут отдыхать в оздоровительных лагеря и путешествовать по России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 родителей детей школьного возраста из всех округов страны.

Каждый третий родитель (34%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 28% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 14% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь.

Отдых на Черноморском побережье планируют 12%, 8% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 2% — за границу.

Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай.

Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Ещё 2% родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал другой формат отдыха: санатории, турпоходы, визиты к родственникам и проч. 7% пока не решили, где их ребёнок проведёт лето.

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще планировать для детей каникулы в оздоровительных лагерях (+4 п.п.). Также немного выросла популярность поездок по России (+2 п.п.), тогда как отдых за рубежом, напротив, стали упоминать реже (–2 п.п.).

Время проведения опроса: 5—14 мая 2025 года.