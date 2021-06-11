Лето короткое, ремонт автомобильных дорог продолжается

В Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идёт ремонт участка проспекта Кирова от улицы Марата до переулка Хибинского.

Здесь идёт реконструируем большого участка проспекта Кирова с насыщенным транспортным трафиком. Ремонт одного из центральных проспектов города находится на строгом контроле администрации города.

В настоящее время помимо проезжей части также ремонтируются и тротуары. Подрядчик на данный момент уже закончил фрезерование асфальтобетонного покрытия, демонтаж бортовых камней и разборку оснований асфальтобетонных тротуаров.

Согласно техническому заданию подрядная организация «Фортуна» в Первомайском административном округе города помимо участка дороги на проспекте Кирова, отремонтирует проезд Ледокольный, от дома № 18/33 по переулку Якорному до дома №9 и улицу Фрунзе.