Лето на дворе - цены на свежую белокочанную капусту, репчатый лук и морковь пошли вниз

В магазинах Мурманской области с 25 июня по 1 июля текущего года отмечено наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 16,1%), репчатый лук (на 6,4), морковь (на 5,7), стерилизованное питьевое молоко, картофель (на 3,6), куриные яйца (на 2,6), вермишель (на 1,4), сахар-песок (на 1,0), шлифованный рис (на 0,7), свинину, кроме бескостного мяса, мороженые и охлаждённые куры (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, повышение цен наблюдалось на сливочное масло, пищевую поваренную соль (на 0,7%), пшеничную муку (на 0,6), подсолнечное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.