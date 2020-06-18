Лето на дворе – пора готовиться к отопительному сезону

Сегодня состоялось первое заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

В ходе встречи были подведены итоги прошедшего отопительного периода, а также рассмотрены вопросы по своевременной и качественной подготовке к новому сезону

– Отопительный период 2019-2020 годов в городе Мурманске прошел без срывов и завершился 28 мая. Фактически сразу же мы начали подготовку к новому сезону, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – К предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 2391 многоквартирный дом и 171 учреждение социального назначения.

Подготовка к очередному отопительному сезону – первостепенная задача, стоящая перед администрацией Мурманска, жилищниками и ресурсоснабжающими предприятиями.

Как отметил глава администрации города, особенностью этого подготовительно периода является работа по замене дымовой трубы в жилом районе Росляково. Ремонт планируется завершить до начала отопительного сезона, поэтому он держится на особом контроле.