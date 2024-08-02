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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 14:30

Лето на дворе, а цены на свежую белокочанную капусту и картофель в магазинах Кольского Заполярья поползли вверх

По данным Мурманскстата, в магазинах Мурманской области с 23 по 29 июля 2024 года было отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 7,2%), картофель (на 4,3), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,6), гречневую крупу, сливочное масло (на 1,0), яблоки, морковь, вермишель (на 0,9%).

В этот же период зафиксировано снижение цен на байховый чёрный чай (на 1,3%), пищевую поваренную соль (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, за период с 23 по 29 июля этого года в России цены подросли на капусту белокочанную +2,0%, на колбасы полукопчёные и варено-копчёные, масло сливочное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, хлеб пшеничный и маргарин +0,3%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сметану, хлеб ржаной, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, молоко, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую, пшено, печенье и водку +0,1%.

В это же время отмечалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в том числе на огурцы (-5,1%), свеклу столовую (-4,0%), морковь (-2,6%), бананы (-0,9%), картофель (-0,7%), помидоры (-0,4%), лук репчатый и яблоки (-0,1%). Снизились цены и на яйца куриные (-1,0%), консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур (-0,3%), рыбу мороженую, творог, макаронные изделия (-0,2%), баранину, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания и чай чёрный (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в стране с 23 по 29 июля составила 0,08%. С начала июля цены выросли на 1,07%, с начала года - на 4,99%. Среднесуточный прирост цен с начала июля составил 0,037%.

Из данных за 29 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 29 июля замедлилась до 8,99% с 9,07% на 22 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,11% (с 9,18% на 22 июля), если её высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчёта перешло Минэкономразвития).

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