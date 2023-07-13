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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 10:20

Лето на дворе, а цены в магазинах Кольского Заполярья на свежую белокочанную капусту, яблоки и морковь растут

В магазинах Мурманской области с 4 по 10 июля текущего года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 9,6%), яблоки (на 4,8), морковь (на 3,3), охлаждённые и мороженые куры (на 2,7), картофель (на 1,8), сахарный песок (на 1,6), баранину, кроме бескостного мяса и чёрный байховый чай (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подешевели репчатый лук (на 6,9%), вермишель (на 1,5), пшеничная мука, шлифованный рис (на 0,9,) цельное питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию по стране за период с 4 по 10 июля выросли в среднем на 0,4%. Например, цены на капусту белокочанную выросли на 6,6%, картофель - на 3,3%, яблоки - на 2,2%, свеклу - на 1,2%, морковь - на 0,6%.

За этот же период выросли цены: на сахар-песок - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%, свинину, колбасы вареные и рис - на 0,4%, рыбу мороженую, яйца куриные, крупу гречневую и пшено - на 0,3%, баранину, молоко пастеризованное, муку пшеничную, макаронные изделия, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время цены на огурцы снизились на 5,3%, лук репчатый - на 4,7%, бананы - на 2,8%, помидоры - на 1,3%. Пошли вниз цены на чай чёрный - на 0,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,5%, масло подсолнечное - на 0,4%, сосиски, сардельки, сметану, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, печенье - на 0,2%, молоко стерилизованное, масло сливочное, маргарин, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие - на 0,1%.

По данным статистического ведомства страны, с 4 по 10 июля текущего года потребительские цены выросли на 0,14%. С начала июля цены выросли на 0,2%, с начала года повысились на 2,97%.

Фото:  https://www.citymurmansk.ru/

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