Лето на дворе! Картофель, морковь и сахар – растут в цене!

С 20 по 26 июня текущего года в магазинах Мурманской области возросли цены на картофель (на 17,5%), морковь (на 7,0), сахарный песок (на 4,1), охлаждённые и мороженые куры (на 2,6), шлифованный рис, куриные яйца, яблоки (на 1,2), гречневую крупу (на 0,8%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период подешевели репчатый лук (на 3,4%), свежая белокочанная капуста (на 3,1), цельное питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,6), чёрный байховый чай (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Эти же тенденции отмечает и Росстат, сообщая, что в России продолжают расти цены на морковь и картофель — за неделю с 20 по 26 июня эти продукты подорожали в среднем более чем на четыре процента. Так, недельное подорожание фруктов и овощей в среднем составило 0,3%, в том числе цены на морковь выросли на 4,2%, на картофель — на 4,1%, свеклу столовую и яблоки — на 1,5%.

Также за этот период выросли цены на мясо кур — на 1,4%, сахар-песок — на 1%, консервы мясные для детского питания — на 0,6%, смеси сухие молочные для детского питания — на 0,5%, консервы овощные для детского питания — на 0,4%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, консервы фруктово-ягодные для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,3%, говядину, баранину, колбасы вареные, масло сливочное, рис и печенье — на 0,2%, свинину, соль поваренную и водку — на 0,1%.

При этом произошло снижение цен: на репчатый лук на 3,9%, помидоры — на 2,4%, капусту белокочанную — на 1%, бананы — на 0,9%, огурцы — на 0,2%.