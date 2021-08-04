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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.21 09:00

Лето не помеха – депутаты облдумы приняли корректировки бюджета Мурманской области на 2021 год и плановый период на 2022-2023 гг

Вчера состоялось внеочередное заседание регионального парламента. В нём приняли участие депутаты Думы, руководители органов исполнительной власти, представители муниципальных образований, прокуратуры. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Областные законодатели рассмотрели и приняли в окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Общий объём расходов регионального бюджета на 2021 год вырос на 3,82 миллиарда рублей за счёт увеличения объёма финансовой помощи теплоснабжающим организациям региона. Корректировка вызвана необходимостью обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой к очередному отопительному сезону. В частности, отмечалось, что порядка 2,5 миллиарда рублей будут направлены областному предприятию «Мурманэнергосбыт», почти миллиард рублей – иным теплоснабжающим организациям региона.

– В первом полугодии текущего года финансовые поступления в региональную казну увеличились. Причём рост поступлений сформировался за счёт налога на прибыль организаций. Наши региональные компании, в том числе малый и средний бизнес, показали устойчивый рост доходов. По итогам исполнения областного бюджета за первое полугодие, можно сделать прогноз роста доходной части почти на четыре миллиарда рублей. Сейчас наша область активно готовится к очередному отопительному сезону. Чтобы подготовка прошла качественно и в срок, чтобы был сделан необходимый запас топлива, решено направить эти средства теплоэнергетикам, – отметил Сергей Дубовой.

Также парламентарии в окончательной редакции приняли изменения в региональный закон об охране здоровья граждан на территории Мурманской области. Корректировки необходимы для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Изменения касаются установления правового механизма для расчётов между Мурманской областью и другими субъектами Российской Федерации за оказанную медицинскую помощь при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативную медицинскую помощь.

 

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