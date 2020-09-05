Лето не торопится уходить из Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни очень тёплые воздушные массы, пришедшие на Кольский полуостров с Европейской части России, постепенно будут отступать в восточном направлении, но существенного похолодания в нашем регионе не ожидается.

5-7 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с юга Норвежского моря вдоль побережья Норвегии в Баренцево море, в этот период по Мурманской области сохранится южный ветер и относительно тёплая с дождями погода.

Сегодня, 5 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.

Оповещение о высокой пожарной опасности.

5 и 6 сентября на западе Кольского района, в Печенгском районе, в городах Кировск и Апатиты Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.