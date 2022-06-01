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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.22 10:15

Лето пришло - стартовала ремонтная кампания на объектах региональной сети автомобильных дорог

Компания «Мурманскавтодор» информирует о начавшейся дорожной кампании 2022 года на региональной сети автомобильных дорог Кольского Заполярья.

В рамках различных программ, проектов и мероприятий будут выполнены:

- реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 (срок окончания работ – 2024 год);

- ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35 (срок окончания работ – 2024 год);

- реконструкция мостового перехода через реку Кети км 14 + 135 автоподъезда к н.п. Зареченск;

- реконструкция мостового перехода через р. Эйнч, км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр, км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;

- ремонт автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, км 33 - км 64 (выборочно);

- ремонт автоподъезда к г. Апатиты, км 3 – км 28 (выборочно);

- ремонт автодороги Североморск – Североморск-3, км 0+000 – км 26+350 (выборочно);

- ремонт автомобильной дороги Умба - Варзуга, км 109 - км114.

Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) будет обустроен на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (км 31).

Запланировано устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу «Мончегорский» на участке км 2+437 - км 3+633; на автоподъезде к н.п. Лейпи на участке км 0+925 - км 1+300; на автоподъезде к н.п. Ёнский на участке км 0+660 - км 1+610; на автоподъезде к Полярным Зорям на участке км 0+000 - км 1+740; на автоподъезде к н.п. Ёна на участке км 0+000 - км 1+121; на автоподъезде к н.п. Высокий на участке км 3+170 - км 4+770; на автоподъезде к Североморску на участке км 15+120 - км 20+100; на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721.

На автоподъезде к Североморску обустроят тротуары ( на участке км 15+120 - км 20+100). Устройство недостающих остановочных и посадочных площадок, автопавильонов, электроосвещения и тротуаров будет выполнено на автоподъезде к селу Минькино на участке км 0+000- км 1+613. Кроме того, остановочные пункты общественного пассажирского транспорта будут установлены на автоподъезде к совхозу «Мончегорский» на участках км 3+540 (слева) и км 3+590 (справа).

Нанесение горизонтальной разметки холодным пластиком произведут на 50 км автомобильных дорог и 60 пешеходных переходах.

Также в рамках контрактов по содержанию дорог планируется обследование мостовых сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка и замена дорожных знаков и другие виды работ, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

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