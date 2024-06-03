Лето пришло: дети сотрудников ММТП и МБТ наслаждаются отдыхом в детском лагере «Дружба»

У детей сотрудников Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала НТК начались летние каникулы. 29 детей мальчишек и девчонок, от 9 до 16 лет, вместе с сопровождающими от предприятий отправились в Краснодарский край в детский оздоровительный лагерь «Дружба».

Ребят ждёт тематическая смена с уникальными авторскими программами под названием «Открытый микрофон. Комедийные каникулы в Дружбе». Наставники-вожатые будут помогать ребятам писать шутки, записывать юмористические подкасты и вдохновляться смешными событиями. На вечерних мероприятиях юные северяне смогут представить собственный комедийный номер, этюд, миниатюру или стенд-ап шоу. Смена продлится 21 день, в конце отдыха для ребят организуют фестиваль юмора.

Дети уже прилетели на место, обосновались в комнатах, наслаждаются отдыхом и вовсю веселятся. А это значит, что ребята успеют напитаться солнцем, витаминами и соленым морским воздухом в преддверии заполярных холодов и полярной ночи. Говорят, что погода прекрасная и солнечная, и передают привет родителям.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254978%2Fwall-149919532_3926