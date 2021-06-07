Лето пришло, пора тушить лесные пожары

С начала пожароопасного сезона в Мурманской области произошло шесть пожаров на землях лесного фонда. По одному - в Кандалакшском и Ковдорском районах, четыре - в Кольском районе. Общая площадь пожаров составила 31,6 гектара .

Также был зафиксирован один ландшафтный пожар площадью около одного гектара. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов.

ГУ МЧС России по Мурманской области напоминает, чтобы предупредить пожары в пожароопасный период, необходимо тщательно продумать все меры безопасности на отдыхе, не сжигать траву и мусор, не оставлять непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки.

Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112).