Лето пришло в Мурманск, лето пришло в Мурманский морской торговый порт

В повседневных трудовых буднях радуется лету и коллектив Мурманского морского торгового порта - градообразующего предприятия областного центра, разместив сегодня небольшой видеосюжет, посвящённый этому событию.

Жизнь на Севере имеет свои особенности: зима длинная, короткая осень, а весна быстро переходит в лето. Поэтому многие северяне умеют радоваться первым солнечным дням, первым цветам мать и мачехи, одуванчика, распустившихся на пригретых солнцем пригорках, первым листикам на деревьях.

В повседневных трудовых буднях радуется лету и коллектив Мурманского морского торгового порта - градообразующего предприятия областного центра, разместив сегодня небольшой видеосюжет, посвящённый этому событию.