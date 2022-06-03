Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 12:15
Лето пришло в Мурманск, лето пришло в Мурманский морской торговый порт
В повседневных трудовых буднях радуется лету и коллектив Мурманского морского торгового порта - градообразующего предприятия областного центра, разместив сегодня небольшой видеосюжет, посвящённый этому событию.
Жизнь на Севере имеет свои особенности: зима длинная, короткая осень, а весна быстро переходит в лето. Поэтому многие северяне умеют радоваться первым солнечным дням, первым цветам мать и мачехи, одуванчика, распустившихся на пригретых солнцем пригорках, первым листикам на деревьях.
В повседневных трудовых буднях радуется лету и коллектив Мурманского морского торгового порта - градообразующего предприятия областного центра, разместив сегодня небольшой видеосюжет, посвящённый этому событию.
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Юрка
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VitamiN
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