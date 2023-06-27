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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.23 13:00

Лето продолжается: в Мурманске с 29 июня на базе трёх общеобразовательных учреждений будет организован отдых 405 детей и подростков

26 июня завершила работу первая смена городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. В течение 21 дня в них отдохнули 1190 школьников. Ребята участвовали в спортивных мероприятиях, знакомились с многообразием мира профессий и историей родного города, развивали творческие способности.

Подростки в июне получили первый опыт трудовой деятельности. На базе образовательных учреждений города трудились 357 юношей и девушек в возрасте от 14 лет. Школьники помогали благоустроить территорию и подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. Работа трудовых школьных бригад продолжится.

29 июня начинает работу вторая смена городских оздоровительных лагерей.

С 29 июня по 22 июля на базе трёх общеобразовательных учреждений (школ №№5, 34 и 42) будет организован отдых 405 детей и подростков. Особое внимание в городских лагерях уделено питанию школьников. Для детей, проживающих в Арктической зоне, кроме свежих сезонных овощей и фруктов, в меню включены блюда с продуктами местного производства: лососевых и тресковых пород рыб, оленины, напитков из брусники и т. д.

В июне 2023 года на Черноморском побережье Краснодарского края отдохнули около 500 детей и подростков. В июле и августе более 900 ребят смогут отдохнуть на Черноморском побережье Краснодарского края и в Кандалакшском районе Мурманской области.

В июне 168 школьников приняли участие в профильных экспедициях по Кольскому полуострову. Дети побывали в Кандалакшском, Апатитском, Кольском районах Мурманской области, совершили туристские походы в район Хибинских гор, познакомились с флорой и фауной Кандалакшского природного заповедника, отработали навыки управления весельными и парусными шлюпками на озере Кильдинском, познакомились с памятными историческими местами Долины Славы и Титовского рубежа.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25235&page=1

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