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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 12:00

Лето работе не помеха: работодатели Мурманской области ищут более четырёх тысяч новых работников

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и выяснили, в каких сферах проще всего найти работу этим летом в Мурманской области.

Большие данные hh.ru свидетельствуют, что лето и каникулы совсем не повод расслабляться. Особенно хорошо это видно на примере работодательского спроса. Так, в целом по России компании успели разместить за месяц более 1,1 млн новых вакансий. Это уже на 4% превышает потребность в кадрах в самом начале лета.

Ситуация в Мурманской области похожая: по данным hh.ru, местные работодатели за последние 30 дней искали более 4,3 тыс. работников, что также на 6% больше запросов в начале лета.

Больше всего новых рабочих мест в Мурманской области сегодня сосредоточено в сфере рабочих профессий — работодатели ищут более 1,1 тысячи сотрудников. На втором месте — продажи: компании региона нуждаются в более 1 тысяче работников для продвижения товаров и услуг. Замыкает тройку лидеров сфера розничной торговли, где требуется более 800 специалистов.

Также эксперты hh.ru выяснили, что наиболее «голодной» на кадры в Мурманской области этим летом стала сфера бизнес-анализа и инвестиций. За последний месяц спрос на аналитиков, консультантов по стратегии и инвестициям вырос сразу на 63% — это абсолютный рекорд по динамике на местном рынке труда за последние 30 дней.

Кроме того, на 29% вырос спрос на специалистов автобизнеса, компании стали на 26% чаще размещать предложения о работе для артистов, журналистов, фотографов, дизайнеров, видеооператоров и т.п. Также на 23% выросла востребованность учителей, психологов, воспитателей и научных специалистов. На 19% больше стало рабочих мест в сфере маркетинга, рекламы и PR.

При этом есть и сферы, где компании «охладили» свой спрос и стали меньше интересоваться кадрами. Например, за месяц на 9% снизилась востребованность фитнес-тренеров и работников салонов красоты. Также на 7% реже стали требоваться финансисты и бухгалтеры, а на 5% стало меньше вакансий в сфере закупок.

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