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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 11:30

Лето с пользой! Центр занятости населения Мурманской области подводит итоги работы подростков в июне

Завершают свою трудовую смену 20 ребят, которые были трудоустроены Терским кадровым центром с 17 июня.

Как сообщает Центр занятости населения Мурманской области, всего за месяц были трудоустроены 34 школьника. Юные специалисты работали в Центре по физической культуре, спорту и туризму, ПО «Умбский рыбкооп», Терской межпоселенческой библиотеке, детских садах №5 и №3, Центре детского творчества и общеобразовательной школе в с. Варзуга.

Уже второй год ООО «Вильма» взаимодействует со службой занятости Терского района по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Ребята трудятся в цеху разнорабочими и выполняют такие работы, как мытьё тары, маркировка продукции, уборка. В марте 2024 года в ООО «Вильма» было трудоустроено 6 подростков, а в июне ещё - 7. Все ребята уже определились, куда они потратят заработанные деньги и поделились своими планами.

До конца летней трудовой кампании Терский кадровый центр планирует трудоустроить ещё 78 школьников.

Благодаря специалистам Полярнозоринского кадрового центра поработать успели 62 подростка. Работа была разнообразная и очень интересная. Ребята трудились помощниками вожатых в трудовом лагере на базе школы №4, волонтерами в «ДоброЦентре», массовиками затейниками в городском дворце культуры, а также подсобными рабочими в других организациях. Подростки работают на благо города: принимают участие в различных мероприятиях, высаживают цветы, собирают скошенную траву и многое другое. Всё делают ответственно и качественно.

 

Фото: https://vk.com/wall-180940652_2170?z=photo-180940652_457241229%2Fwall-180940652_2170

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