Лето, солнце и, конечно же, «POWER ШАШЛЫКИНГ» 13 августа

Редакция «Power Хит Радио» 13 августа представляет седьмой кулинарный поединок на свежем воздухе «POWER ШАШЛЫКИНГ» - чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка.

«Мы проверяем умение северян приготовить вкусный, сочный и хорошо прожаренный шашлык. В кулинарном поединке на свежем воздухе примут участие 10 команд (от 3 до 5 человек), заранее подавшие заявки, - анонсируют «вкусное» мероприятие радийщики. - Перед ними будет стоять задача за час собрать мангал, развести угли, нанизать мясо на шампуры и по истечении времени сдать оформленное блюдо организаторам проекта для оценки членами жюри».

В жюри входят повар, эксперт по здоровому питанию и большой любитель мясных блюд, приготовленных на огне. Они будут следить за всем, что происходит на площадке и дополнительно оценивают соблюдение санитарных норм, скорость розжига, а также активность команды во время приготовления шашлыка. Кроме того, в оценке уже готового блюда примут участие представители «народного жюри», выбранные из числа зрителей.

Ведущие конкурса в течение всего часа будут общаться с участниками и членами жюри. Кроме того, пока команды готовят шашлык, зрители смогут поучаствовать в конкурсах от «Power Хит Радио».

В итоге, через час с небольшим жюри определит обладателей 1, 2 и 3 мест в «POWER ШАШЛЫКИНГ» - чемпионате Мурманска по приготовлению шашлыка. Команды - победители получают призы от организаторов.

Желающие принять участие до 16.00 12 августа могут ещё подать заявку в разделе «Напиши в студию» на сайте PHR.RU. Необходимо указать контактный телефон, имя и название проекта. Правила чемпионата по приготовлению шашлыка в группе «Power Хит Радио Мурманск 104,5 FM» в соцсети «ВК» (18+).

Конкурс состоится 13 августа в 15.00 на летней террасе «Rock'n'Roll Music Бара» на просп. Ленина, 11.