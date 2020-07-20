Лето в Мончегорске – пора ремонтных работ

В городе металлургов продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий и городских пространств, подготовка к осенне-зимнему периоду и ремонтные работы на городских объектах. Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, на сегодняшний день подрядные организации приступили к благоустройству 7 из 12 дворов.

В ближайшее время приступят к ремонту еще 5 придомовых территорий – подрядчики уже установили информационные стенды для жителей.

По ул. Бредова в этом году благоустроят сразу 4 двора. Сейчас на данном участке АО «Мончегорская теплосеть» производит замену сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. По окончании работ подрядчик продолжит благоустройство придомовых территорий по ул. Бредова, 11 и 15.

Проводится в городе и ремонт крыш домов. В настоящее время подрядчик ООО «КСК Мурман» ремонтирует кровли по ул. Советская, 10 и 12.

На месте снесённого дома по ул. Гагарина, 12а подрядчик продолжает вывозить оставшийся строительной мусор. На сегодняшний день снято старое асфальтовое покрытие и выполнена планировка. Рабочие уже приступили к установке бордюрного камня, отделяющего будущий тротуар от проезда.

Кроме того, в рамках благоустройства придомовой территории было принято решение не сносить детскую площадку, а дополнить её новыми игровыми формами: появилась детская песочница, турники для занятий спортом, качели и карусель. Совместными усилиями подрядной организации и жителей многоквартирного дома объекты на детской площадке были приведены в порядок и покрашены.

Совсем скоро зелёный двор с цветущими растениями станет ещё краше и будет радовать жителей.

Подрядчик, выполняющий работы по благоустройству Ленинградской набережной, наращивает мощности: на площадку уже дополнительно прибыло 11 рабочих и 5 единиц техники. Ожидается прибавление ещё более 15 специалистов.

- Сейчас основные работы ведутся на участке от памятника Защитникам Заполярья до отворота на ул. Котульского, - рассказал глава администрации Виктор Садчиков. - Подрядная организация выполняет вертикальную планировку площадки, укрепление откосов щебнем и устройство основания тротуарной дорожки на верхней площадке. На средней части набережной проводятся работы по обустройству ливневой канализации и места для будущей смотровой площадки.