На Кольскую землю пришло долгожданное лето. Воздух прогревается до двадцати градусов и выше. А яркое солнце напоминает, что даже Север может быть тёплым не только благодаря людям, которые здесь живут и трудятся. В его лучах Кольский залив переливается лазоревыми красками, в нем отражается прозрачное небо и зажигаются улыбки на лицах мурманчан, которые умеют ценить теплые дни.

По-летнему выглядят Мурманск и Мурманский морской торговый порт. Старейшее предприятие города, которому в этом году исполнится 105 лет, работает, живёт и развивается. Сейчас полным ходом идёт озеленительная кампания. Производственные площадки украшают голубые ели, кусты сирени и цветы. Все это создает приподнятую атмосферу и хороший настрой для мурманских портовиков, которые ежедневно трудятся на благо родного предприятия и родного города.

Видеоочерк «Лето в Мурманском морском торговом порту» раскрывает красоту летнего Мурманска, красоту рабочего ритма огромного предприятия.