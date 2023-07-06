Лето в разгаре: в магазинах региона растут цены на свежую белокочанную капусту, морковь и сахарный песок

В магазинах Мурманской области с 27 июня по 3 июля текущего года было отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 6,6%), морковь (на 4,3), сахарный песок (на 2,6), яблоки (на 2,5), репчатый лук (на 1,1), охлаждённые и мороженые куры (на 0,8), пшено (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подешевели картофель (на 1,5%), шлифованный рис (на 1,1), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию за период 27 июня по 3 июля в стране выросли в среднем на 0,5%. В том числе цены на картофель выросли на 3,2%, морковь - 2,9%, капусту белокочанную - 2,0%, яблоки - 1,8%, свеклу столовую - 1,3%.

В это же время цены на лук репчатый снизились на 3,1%, огурцы - на 2,8%, помидоры - на 1,3%, бананы - на 1,0%.

Лук репчатый в 55 субъектах Российской Федерации стал дешевле на 0,1-6,0%, в 9 субъектах - на 6,1-14,6%. В 6 субъектах цены не изменились. В 15 субъектах цены на лук репчатый выросли на 0,1-4,9%.

Цены на огурцы в 50 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-6,0%, в 18 субъектах - на 6,1-11,3%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 15 субъектах цены на огурцы выросли на 0,2-7,7%.