Лето, жара, офис: как собрать комфортный и стильный гардероб

Когда за окном плюс 20 и больше, придумывать стильные и функциональные образы для работы в офисе становится непросто. Вместе с персональным стилистом эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, разобрались, как сохранить свой стиль, соблюдать дресс-код и при этом чувствовать себя комфортно в летнюю жару.

Даже если вы не следите за модными тенденциями и предпочитаете носить только любимые базовые вещи, вам всё равно придётся обновить свой гардероб, если климат в вашем регионе меняется в зависимости от времени года. Дело не только в стиле, но и в личном комфорте.

«В идеале у человека должны быть летняя и зимняя капсулы одежды, чтобы не ломать голову перед выходом на работу. Раньше такого разнообразия вещей, подходящих для офиса в летний период, не было. Сейчас рынок предлагает множество вариантов, те же костюмы, но уже в облегчённых натуральных материалах, например изо льна. Стоит пользоваться этим! Существуют универсальные и внесезонные вещи — хлопковые футболки, лонгсливы и рубашки — с их помощью можно «наслоить» образ, когда холодно, они же работают самостоятельно, когда тепло», - отмечает Анна Перук, персональный стилист.

По данным базы вакансий hh.ru, строгое соблюдение делового стиля в одежде чаще всего требуется от менеджеров по продажам, секретарей и администраторов. В отраслевом разрезе соблюдение дресс-кода от сотрудников чаще всего требуют финансовые организации.

В ряде случаев нет дресс-кода, но есть стандартная униформа или спецодежда – обычно с этим сталкиваются водители, рабочий персонал и упаковщики, а также работники розничной торговли, строительной отрасли и логистики.

Тем, в чьей компании лояльный дресс-код или его нет вообще, сориентироваться в выборе помогут всего два пункта:

1. Ткань

При выборе летнего комплекта читаем составы и анализируем: тонкая шерсть — здорово, но может чуть колоться, или кому-то может быть жарко, вещи из чистого хлопка могут сильно мяться, шёлк требует деликатного ухода. Не стоит бояться добавленных синтетических волокон, ведь именно они делают вещи долговечными, менее мнущимися и более комфортными в носке. Для летнего сезона подходят смесовый лён, хлопок, шёлк, лиоцелл, вискоза.

2. Крой

Фасоны выбираем чуть свободные, если позволяет дресс-код — расслабленные. Помним, что между телом и одеждой должен быть воздух. Да и слишком облегающие вещи в офисе смотрятся неуместно. Например, это могут быть свободные брюки со стрелками и свободная рубашка, которую можно заправить или носить в качестве второго слоя поверх майки.

Что касается цвета, то летом можно отойти от базовых оттенков, однако важно не перебарщивать с яркостью. Идеальным решением для офисных будней могут быть вещи в голубом, лимонном, фисташковом цветах, а также в разных тонах молочного или бежевого. Мужчинам можно обратить внимание на оливковый и хаки — классическую, но беспроигрышную летнюю палитру.

В целом, если строгие требования к внешнему виду и форменная одежда — не история вашей компании, сочетаний для лета много. Комплекты могут быть как вполне повседневные, так и с лёгким деловым флёром, но при этом непринуждённые.

«В мужском гардеробе можно заменить джинсы на чиносы (нестрогие брюки с боковыми карманами, часто слегка укороченные), а рубашку с длинным рукавом на поло. Из обуви могут быть мягкие лоферы или минималистичные кеды. В женском гардеробе чуть больше вариативности. Вместо брюк можно выбрать удлинённые костюмные шорты, жилет вместо топа, белые кеды вместо туфель. Сейчас популярны балетки — это прекрасная альтернатива туфлям на каблуке без ущерба для красоты», - говорит Анна Перук.

Свободная форма одежды — роскошь, доступная не в каждой компании и не на каждой должности. Но облегчить можно даже самый строгий дресс-код, пусть и незначительно. Мужчинам в таких случаях позволительны рубашки с коротким рукавом, но тогда лучше обойтись без галстука, если это возможно. Для женщин главная проблема в жару — колготки: когда без них нельзя, используйте маленькие хитрости.

«Если корпоративные правила предполагают юбки и колготки, выбираем минимальное количество ден и стараемся избегать блеска — лучше поискать матовый капрон. Юбки берём из тонкой костюмной ткани. Выбрав юбку в длине мидакси, можно обойтись полупрозрачными гольфами», - советует Анна Перук.

И, наконец, что точно не стоит надевать в офис, даже если у погоды настроение «тропики»:

• топы-бандо (без бретелей и лямок) и укороченные топы;

• изделия из полупрозрачных тканей;

• вьетнамки — летние тапочки с одной перемычкой между пальцев;

• мини-шорты и юбки;

• костюмы пижамного типа.

Может показаться, что одежда и карьера — это две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. Но то, как мы выглядим, часто влияет на наши позиции. Поэтому забота о сезонном гардеробе не сделает вас рабом модных веяний, но точно придаст больше смелости и устойчивости в рабочих коммуникациях и задачах.