Летом 2026 года в Мурманске продолжится капитальный ремонт учреждений образования

В 2025 году в городе-герое в рамках нацпроектов «Семья», «Молодёжь и дети» и губернаторского стратегического плана «На Севере — Жить!» выполнен капитальный ремонт шести образовательных учреждений: прогимназии №61, гимназий №№3 и 5, лицея №2, детских садов №№93 (бывший 58) и 50 (бывший 87).

27 ноября объекты выполненного капитального ремонта в городе-герое осмотрели заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Светлана Воробьева. В маршрут рабочей поездки, в частности, вошли гимназия №3 и садик №93.

Третья гимназия на ул. Челюскинцев, 14 — одна из старейших школ города, в прошедший понедельник отметила свое 90-летие. Капитальный ремонт здания 1935 года постройки до этого не проводился. В школе полностью обновлён и утеплён фасад, заменены внутренние коммуникации, заново отделаны помещения, закуплено новое оборудование и мебель.

Детский сад №93 (бывший 58-й) на проспекте Ленина, 99 тоже немолод — построен в 1962-м. Уже начинавший крошиться кирпичный фасад в ходе капремонта был восстановлен и покрашен, полностью обновлена кровля и интерьер, благоустроена территория.

Кроме того, вице-губернатор и глава комитета осмотрели Мурманский академический лицей на ул. Аскольдовцев, 9/22, включенный в план капремонта на 2026 год. Здесь учатся порядка 800 ребят. Школа построена в 1968 году и, как и все остальные объекты, «капиталку» не проходила ни разу. В рамках регионального проекта «Тёплое окно» в здании были заменены оконные блоки, проводились частичные ремонты помещений и кровли, по губернаторскому плану «На Севере — Жить!» создан центр олимпиадной подготовки «Уникум». Но никакие отдельные меры не заменят полноценного обновления. По словам директора лицея Елены Козловой, больше всего и лицеисты, и педагоги, и родители ждут появления в учреждении полноценного актового зала.

Помимо академического лицея, в планах капремонта на будущий год — школа №36 и детский сад №73 (бывший 57).

