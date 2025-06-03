Летом для жителей и гостей региона подготовлены более 30 соревнований разного уровня – от местных турниров до международных стартов

Об этом глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил 2 июня в ходе оперативного совещания.

«В их числе: чемпионат России по пауэрлифтингу, финал Шестой Спартакиады молодёжи России по маунтинбайку; Кубок губернатора по конному спорту в Коле; масштабный «СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ» с трейлами, велогонками и заплывами на сапбордах; одиннадцатый веломарафон «Муста-Тунтури» по сложным заполярным трассам. В прошлом году в нём участвовали 179 человек, в этом ожидают более 200 спортсменов. Завершится сезон с 30 августа по 7 сентября Декадой здорового образа жизни, когда можно будет бесплатно посещать спортзалы и бассейны», – рассказал Андрей Чибис.

Кроме того, с 1 июня начал работу парк культуры и отдыха «Патриот», который расположен недалеко от Кильдинстроя.

«Напомню, что ранее мы создали там новую инфраструктуру: верёвочный парк с маршрутами разных уровней сложности, первый в Мурманской области открытый скалодром, две полосы препятствий. Парк работает в режиме выходного дня в субботу и воскресенье с 11.00 до 16.00», – сказал губернатор.

Подробнее о спортивных и активных мероприятиях лета доложила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547775/#&gid=1&pid=1