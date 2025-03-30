Летом на трассе СМП сохранятся сложные ледовые условия - ААНИИ

По прогнозу учёных Арктического и антарктического научно-исследовательского института в первую половину навигации на трассе Северного морского пути - с июня по август 2025 года наиболее сложные ледовые условия ожидаются в восточной части Восточно-Сибирского моря, юго-западной части Чукотского моря и в проливе Лонга вдоль Чукотского побережья.

В Баренцевом море ожидается благоприятный фон развития ледовых условий. Ледовитость юго-восточного района моря, где проходят основные пути плавания, ожидается на 8-10% меньше средних многолетних значений, а полное очищение района ото льдов ожидается в конце мая-начале июня.

В Карском море быстрого очищения акватории не ожидается. Площадь Новоземельского ледяного массива в июне ожидается на 9% больше, а июле-августе на 3% меньше средних значений. Площадь Североземельского ледяного массива в июле-августе может быть на 2-4% меньше средних значений. Это означает, что очищение районов Карского моря произойдёт в сроки близкие к норме.

В море Лаптевых в перспективе ожидается благоприятное развитие ледовых условий. Площадь Таймырского ледяного массива в июле-августе может быть на 10-15% меньше средних многолетних значений, а Янского ледяного массива на 7-20 % меньше нормы. В западной части моря ожидается значительное очищение акватории в начале августа, а в восточной части моря во второй половине июля.

В Восточно-Сибирском море ситуация развивается неоднозначно. Если в западной части моря наблюдаются развитие ледовых условий близкое к норме, то в восточной части моря ледовая обстановка гораздо сложнее. С осени прошлого года в этой части моря сохранилось большое количество старых льдов.

Ожидается, что в первой половине навигации в западной части Восточно-Сибирского моря площадь Новосибирского ледяного массива будет на 7% меньше средних значений и близкий к среднему с тенденцией к благоприятному фон развития ледовых условий. В восточной части моря площадь Айонского ледяного массива в июле-августе ожидается на 0-5% больше средних многолетних значений, а фон развития ледовых условий близкий к норме. На подходах к проливу Лонга сохранится большое количество старых льдов.

В юго-западной части Чукотского моря ожидается наиболее сложное развитие ледовых условий. С осени прошлого года здесь сохранились старые льды, которые и сейчас хорошо наблюдаются на спутниковых снимках. Морские пути будут значительно медленнее очищаться ото льдов, навигация в первой половине ожидается сложной. Фон развития ледовых условий вдоль Чукотского побережья и проливе Лонга ожидается близкой к среднему с тенденцией к неблагоприятному.