В Заозерске в этом году ведутся активные работы сразу на нескольких площадках: в переулках Молодёжный, Спортивный и Школьный, а также на улице Флотская. Планируется обновить покрытие дорог и тротуаров, установить современное уличное освещение.

Глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин подчеркнул оперативность работ: «Подрядчики приступили к выполнению плана незамедлительно. График соблюдается, в переулке Молодёжный уже практически завершён монтаж новых бордюров, подготовлена основа под освещение, техника находится на месте».

Кроме того, летом текущего года в Заозерске будет воплощён в жизнь проект-победитель губернаторского конкурса «На Севере — твой проект!», за который жители голосовали на портале «Наш Север». Во дворах появятся новые лавочки, урны и ограждения.

Администрация города напоминает, что до 12 июня продолжается Всероссийское голосование за территории будущих благоустройств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Участниками отбора от Мурманской области выступают по два объекта в семи опорных населённых пунктах региона: Мурманске, Кольском районе, Североморске, Мончегорске, Апатитах, Кировске и Полярных Зорях. Для участия в голосовании необходима подтвержденная учётная запись на портале «Госуслуги». Голосование проходит на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457275503%2Fwall-171749274_42404