Летом в центре Мурманска отремонтируют улицу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В строительном сезоне 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске отремонтируют улицу Воровского (участок от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской).

В рамках дорожного проекта на участке планируется обновить порядка 3,4 тысячи кв. метров дорожного полотна, заменить более 450 метров бортового камня вдоль дороги и восстановить колодцы.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, кроме того, для приведения улицы в нормативное состояние полностью, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» на данном участке обновят более 1,5 тысячи кв. метров тротуаров, заменят бортовой камень вдоль тротуаров и проведут работы по благоустройству территории.

Фото: https://gov-murman.ru