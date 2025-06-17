Летом в молодёжных пространствах «СОПКИ» для юных северян пройдёт более 220 мероприятий

Об этом вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое проходило в режиме ВКС, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Отмечу, что «СОПКИ» создавались для качественного досуга и всестороннего развития юных и молодых северян. Поэтому важно, чтобы в период каникул, те ребята, которые остаются в регионе, могли проводить время с пользой. Летом более 220 мероприятий пройдут в молодёжных пространствах «СОПКИ», запланированный охват участия – свыше 15 тысяч юных и молодых северян. Это без учёта численности по свободному посещению. Важно, что они смогут не только интересно провести время, но и получить новые знания, например, приняв участие в мастер-классах, квизах и интеллектуальных турнирах», – сказал губернатор.

Подробнее о мероприятиях в молодёжных «СОПКАХ» можно узнать в афише на портале «Молодая Арктика». Там же молодые северяне могут узнать о вакансиях для молодых специалистов, в том числе по губернаторскому проекту «Работа рядом», присоединиться к волонтёрским активностям, познакомиться с творчеством молодёжи региона, заработать баллы и обменять их на призы.

«Особой популярностью пользуются наши «СОПКИ.СПОРТ». В 2025 году общее количество посещений – более 20 тысяч. Пространства популярны не только у молодёжи. Напомню, что их также могут бесплатно посещать участники и ветераны СВО. А с 1 июля в рамках нашего проекта «Северное долголетие» граждане пенсионного возраста смогут заниматься бесплатно в первой половине дня», – сообщил глава региона.

Узнать подробную информацию по каждому пространству можно в группе «СОПКИ.СПОРТ» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего на территории региона в рамках плана «На Севере – жить!» создано более 80 пространств «СОПКИ» различной направленности. В их числе также «СОПКИ.СЕМЬЯ», «СОПКИ.ОЗЕРА», центр современного искусства «СОПКИ 21А» и контейнер-холл, «СОПКИ.ДОБРО» для волонтёров. Ещё два пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ» созданы в подшефном Приморске Запорожской области.

Подробнее о работе «СОПОК» в летний период доложили министр спорта Светлана Наумова и председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548474/#&gid=1&pid=1