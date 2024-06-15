Летом в Мурманске продолжается проект «Родной двор-родной город»

Это традиционный массовый спортивный праздник, в котором принимают участие активные мурманчане. К соревнованиям может присоединиться любой желающий, вне зависимости от физической подготовки.

18 июня в 12.00 - территория МБОУ «СОШ №38» (ул. Сафонова, 37),

20 июня в 12.00 - территория МБОУ «СОШ №27» (ул. Бочкова, 15),

26 июня в 12.00 - территория МБОУ «СОШ №5» (ул. Александрова, 32/2),

29 июня в 12.00 - площадь Пять Углов.

Мероприятия в рамках проекта «Подзарядка» проводятся каждую субботу в 17.00 на территории сквера на ул. Зои Космодемьянской. Под чутким руководством профессиональных хореографов проводится физкультурная зарядка с элементами танца.

Также каждые выходные в областном центре реализуется проект «Бодрое воскресенье». Ближайшее занятие на открытом воздухе состоится 16 июня в 11.00 в сквере на улице Ленинградской. Подробности о следующих мероприятиях проекта размещены на сайте регионального Министерства спорта, а также в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

На этом список ярких спортивных мероприятий на лето не заканчивается.

6 и 7 июля в Кировске состоится «Спортфест Хибины». Участников из России, Казахстана, Норвегии, Беларуси, Узбекистана ждут сложные живописные маршруты. Тем временем в долине озера Малый Вудъявр пройдет велогонка и гонка на сапбордах.

12 и 13 июля состоится фестиваль спорта «Солнечные ночи». Участники преодолеют полумарафон по шоссе на аэропорт «Хибины» и горный забег на 10 км в сторону бывшего Центрального рудника АО «Апатит» до плато Расвумчорр. В этом году в программу включена дисциплина — северная ходьба.

В посёлке Умба в акватории Малой Пирь-губы в 27-й раз будет проходить «Поморская гребная регата». В Ковдорском округе в окрестностях посёлка Риколатва состоятся открытые соревнования по кроссу и велокроссу «Трейл Гипербореи». В Мончегорске 21 июля в День металлурга пройдёт легкоатлетический «Забег. Норникеля».

27 июля в 11.00 - в Печенгском округе, на полуострове Средний стартует самый северный в мире веломарафон «Муста-Тунтури». Его трасса проложена через перевал Муста Тунтури, который является самой северной точкой фронта Второй мировой войны на полуострове Средний. На веломарафоне представлены три дистанции различной протяженности: 25, 50 и 110 км.

3 августа участников экстремального триатлона «Арктик Эпик Три — 2024» примет посёлок Дальние Зеленцы. Соревнования включают заплыв на 1800 метров, велосипедную гонку на 90 км и забег на дистанцию 21 км.

10 августа на самом большом озере Мурманской области — Имандре в Мончегорске пройдёт этап чемпионата мира по водным видам спорта «X-WATERS World Championship 2024», который входит в отдельный зачёт чемпионата «Холодная Лига 2024». Участники стартуют от Риж-губы, финишируют на набережной Мончегорска. В программу мероприятия включён вечерний заплыв на 1 км вдоль обновлённой набережной Мончегорска, заплыв на 2,5 км в премьерной дистанции этого года «Круг Любви», во время которой спортсмены обогнут остров Любви и финишируют на набережной, а также ночной заплыв на марафонскую дистанцию 10 км.

24 августа в Териберке пройдёт Всероссийский трейловый забег «Вызов Арктики».