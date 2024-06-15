СУДОВЫЕ МОТОРЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИМарина Табейкина: о женской ревности, или Советы мужчинам, которые не понимают свою половинку
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.06.24 08:50

Летом в Мурманске продолжается проект «Родной двор-родной город»

Это традиционный массовый спортивный праздник, в котором принимают участие активные мурманчане. К соревнованиям может присоединиться любой желающий, вне зависимости от физической подготовки.

18 июня в 12.00 - территория МБОУ «СОШ №38» (ул. Сафонова, 37),

20 июня в 12.00 - территория МБОУ «СОШ №27» (ул. Бочкова, 15),

26 июня в 12.00 - территория МБОУ «СОШ №5» (ул. Александрова, 32/2),

29 июня в 12.00 - площадь Пять Углов.

Мероприятия в рамках проекта «Подзарядка» проводятся каждую субботу в 17.00 на территории сквера на ул. Зои Космодемьянской. Под чутким руководством профессиональных хореографов проводится физкультурная зарядка с элементами танца.

Также каждые выходные в областном центре реализуется проект «Бодрое воскресенье». Ближайшее занятие на открытом воздухе состоится 16 июня в 11.00 в сквере на улице Ленинградской. Подробности о следующих мероприятиях проекта размещены на сайте регионального Министерства спорта, а также в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

На этом список ярких спортивных мероприятий на лето не заканчивается.

6 и 7 июля в Кировске состоится «Спортфест Хибины». Участников из России, Казахстана, Норвегии, Беларуси, Узбекистана ждут сложные живописные маршруты. Тем временем в долине озера Малый Вудъявр пройдет велогонка и гонка на сапбордах.

12 и 13 июля состоится фестиваль спорта «Солнечные ночи». Участники преодолеют полумарафон по шоссе на аэропорт «Хибины» и горный забег на 10 км в сторону бывшего Центрального рудника АО «Апатит» до плато Расвумчорр. В этом году в программу включена дисциплина — северная ходьба.

В посёлке Умба в акватории Малой Пирь-губы в 27-й раз будет проходить «Поморская гребная регата». В Ковдорском округе в окрестностях посёлка Риколатва состоятся открытые соревнования по кроссу и велокроссу «Трейл Гипербореи». В Мончегорске 21 июля в День металлурга пройдёт легкоатлетический «Забег. Норникеля».

27 июля в 11.00 - в Печенгском округе, на полуострове Средний стартует самый северный в мире веломарафон «Муста-Тунтури». Его трасса проложена через перевал Муста Тунтури, который является самой северной точкой фронта Второй мировой войны на полуострове Средний. На веломарафоне представлены три дистанции различной протяженности: 25, 50 и 110 км.

3 августа участников экстремального триатлона «Арктик Эпик Три — 2024» примет посёлок Дальние Зеленцы. Соревнования включают заплыв на 1800 метров, велосипедную гонку на 90 км и забег на дистанцию 21 км.

10 августа на самом большом озере Мурманской области — Имандре в Мончегорске пройдёт этап чемпионата мира по водным видам спорта «X-WATERS World Championship 2024», который входит в отдельный зачёт чемпионата «Холодная Лига 2024». Участники стартуют от Риж-губы, финишируют на набережной Мончегорска. В программу мероприятия включён вечерний заплыв на 1 км вдоль обновлённой набережной Мончегорска, заплыв на 2,5 км в премьерной дистанции этого года «Круг Любви», во время которой спортсмены обогнут остров Любви и финишируют на набережной, а также ночной заплыв на марафонскую дистанцию 10 км.

24 августа в Териберке пройдёт Всероссийский трейловый забег «Вызов Арктики».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область оказалась на 6 месте в России по активности подростков, ищущих работу этим летом
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:45«Медленное ТВ-Камин».04:25«Я требую любви!». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)06:00«Вместе с наукой». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Информационная открытость: в Мурманске обсудили влияние денежно-кредитной политики Банка России на экономику региона-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 86 копеек, евро укрепился почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 и 17 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика