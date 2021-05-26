Летом в Мурманской области будут организованы временные рабочие места для юных северян

В 2021 году во всех муниципалитетах Мурманской области продолжится реализация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних. По данным регионального министерства труда и социального развития, в свободное от учёбы время планируется трудоустроить не менее 4,7 тысячи подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации – около 2 тысяч.

Финансирование осуществляется за счёт средств работодателей, местного и областного бюджетов. На материальную поддержку несовершеннолетних планируется израсходовать 9,9 млн рублей из областного бюджета. На заработную плату подростков 31,8 млн рублей израсходуют из местных бюджетов, также будут привлечены средства работодателей.

Кроме того, в 2021 году продолжается реализация проекта по благоустройству и уборке территорий муниципальных образований «Чистый Север – работа каждого». По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на летнюю кампанию 2021 года из областного бюджета выделено 50 млн рублей. Планируется трудоустроить не менее 1242 человек из числа безработных и несовершеннолетних северян.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, временные рабочие места для подростков будут организованы по нескольким видам работ, среди которых уборка и благоустройство школьных и дошкольных территорий, мелкий ремонт мебели, выполнение работ по благоустройству и озеленению парков и скверов, благоустройство воинских захоронений, памятников и мемориалов, оформительская деятельность, различного вида работы на компьютере, работа в библиотеках. Также юные северяне смогут заняться социальной работой – уходом за одинокими и пожилыми людьми, ветеранами.